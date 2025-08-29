Mainoo, il Napoli ci prova! Romano: "Chiamata allo United, vuole essere informato se parte"

"C'è stata una chiamata informativa del Napoli per Kobbie Mainoo. Il club azzurro ha fiutato la possibilità che il giocatore possa davvero lasciare lo United". Lo ha detto su Youtube il giornalista Fabrizio Romano con il retroscena che vede protagonisti gli azzurri e con la successiva mossa del giocatore: "Kobbie Mainoo si è presentato ieri sera col suo procuratore in sede allo United per dire che non giocando mai e dato che non ci sono le coppe, il giocatore ha chiesto di andare via in prestito anche in vista del Mondiale, un vero e proprio appello. Vi posso confermare che il Napoli vuole essere informato. Al momento non ci sono offerte o contatti. Però il Napoli vuole capire che sta succedendo tra Mainoo e lo United. Mainoo ha un potenziale da fenomeno, è una stella che cade dal cielo, ma c'è da fare cronaca: il direttore dello United lo ha blindato anche in prestito. Dunque c'è un braccio di ferro".

Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto. Il Napoli ci pensa a quanto pare come alternativa ad Anguissa - che a gennaio farà la Coppa d'Africa - ma al momento si tratta di una semplice suggestione dopo un sondaggio esplorativo con un club con cui da mesi si tratta: dopo McT ora tocca a Hojlund. Insomma, non costa nulla domandare e chiedere informazioni. Mainoo non è partito titolare nelle prime uscite del nuovo campionato e, dato che il rinnovo è in stallo, può partire. Vorrebbe, nel caso, una squadra che disputerà la Champions. La formula può essere quella del prestito secco.