Spalletti in conferenza: "Kvara alla Maradona! Kim? E' assurdo, domani si allena! Ha un vantaggio su Koulibaly. Su Meret..."

Il Napoli torna alla vittoria superando 2-0 l'Atalanta. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti: "Dobbiamo continuare a mantenere i piedi per terra per provare a vivere momenti indimenticabili. Le gare vanno giocate, ci sono avversari che sanno come fare. Ho rispetto del lavoro di Gasperini, anche quest'anno sta facendo un campionato importante con coraggio e qualità. È un motivo ulteriore per fare complimenti ai miei calciatori stasera".

Come descrivere il gol di Kvara? "Gli faccio i complimenti per la qualità della partita che ha fatto, si è trovato due volte davanti al portiere. Ha creato sempre pericolo, ha fatto un gol degno di Maradona. Questa qualità di avvolgere il pallone nello stretto, per portarselo a calciare in porta con quella rapidità d'esecuzione. Quando ti guarda in faccia e ti viene a puntare diventa devastante, questa volta si può scomodare il più forte del mondo".

Meret e Kim come stanno? "Gli è venuta una storta al polso nel riscaldamento, non sentiva bene il polso e siamo costretti a fare il cambio. Dovremo valutare la sua situazione. Kim? Domani gli ho detto che si deve allenare, mi ha detto che non c'erano problemi".

Sul suo calcio propositivo "Sono stato fortunato, ho avuto belle squadre per metterci le cose che volevo metterci".