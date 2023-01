Spalletti in conferenza: "Non bene nel primo tempo, troppo sotto ritmo. Meret aveva la febbre, da applausi. Superato Sarri? Cambia poco"

Il Napoli batte la Salernitana e volta a quota 50 punti. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti.

Gestione da grande squadra, che effetto fa avere 50 punti

"I ragazzi sono stati bravi ad avere questa impennata a fine primo tempo, però nel primo tempo siamo andati sotto ritmo. Noi abbiamo più possibilità di trovare gli spazi per far male, però di là ci sono tanti uomini. Anche con la linea difensiva bassa, c'è sempre spazio per attaccare la profondità e questo l'abbiamo fatto meno bene delle altre volte. I 50 punti? Sono tantissimi, è giunto il momento di fare i complimenti ai calciatori. È sintomo di tante cose, che la nostra città merita, con cui siamo in perfetta sintonia".

Che vuol dire questa vittoria?

"Dormiamo sereni con questa vittoria. Nicola l'aveva preparata bene la gara, come ho detto prima bisogna viaggiare con la palla più veloce. Noi i nostri 50 punti li abbiamo fatti meritatamente, al di là dei 47 punti fatti da Sarri, che poi tre punti sono magari frutto di un episodio. A quelle quote lì cambia poco, bisogna rimanere umili".

Su Di Lorenzo

"Di Lorenzo è portavoce delle sue idee in campo. Sarebbe stato capitano con chiunque, avrebbe fatto questo campionato con chiunque. È una persona incredibile, un calciatore incredibile, se non ci hai a che fare non puoi capire quale qualità abbia. Lo ringrazio della sua disponibilità e della qualità che mette a disposizione e penso lo debbano ringraziare anche i compagni. Il capitano che indica dove si va, e come ci si va".