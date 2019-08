Sportitalia - Il Napoli ha offerto 50mln per Zaha, ma ci sono anche Inter, United e Bayern

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, cercando di sondare diversi terreni oltre a quelli già noti. Uno di questi è legato a Wilfried Zaha, come riporta il portale alfredopedulla.com: "Giorni frenetici prima dello stop del mercato inglese, può davvero succedere di tutto. Indipendentemente dalla vicenda Lukaku, occhio a Wilfried Zaha, classe ’92, ivoriano con passaporto inglese, stella del Crystal Palace. Zaha piace molto, anzi moltissimo, in Serie A. Era stato proposto anche alla Juve, che in questo momento è alle prese con altre situazioni e che ha già diversi esterni offensivi. Il Napoli (sempre attento su Lozano) ha presentato un’offerta scritta da circa 50 milioni di sterline, a conferma dell’interesse per questo straordinario talento che era stato seguito anche dall’Arsenal, prima della svolta Pepé. Ma c’è di più: per Zaha esiste il forte gradimento dell’Inter che, nel bel mezzo della vicenda Lukaku, proprio nelle ultime ore ha sondato il terreno e c’è la possibilità di ulteriori sviluppi già nella giornata di domani. Il Palace vorrebbe circa 60 milioni, prevedibilmente di sterline, ma aveva deciso di sacrificare Zaha soltanto in caso di offerta davvero importante. Nei giorni scorsi sondaggi del Manchester United e del Bayern Monaco. E le italiane ci sono".