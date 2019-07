Sportitalia - James ha scelto Ancelotti e non cambia idea! Napoli sicuro di strappare il prestito

James Rodriguez è il chiodo fisso del Napoli. Aggiornamenti sul sito di Alfredo Pedullà: "Un accordo che resiste da settimane, il colombiano ha scelto Ancelotti e non intende cambiare idea. Poi ci sono le situazioni mediatiche: Marca è un grande giornale che rilancia spesso il pensiero di Florentino Perez. Ci sta che Florentino voglia mandare messaggi della serie “hai detto che chiedo troppo per James? Intanto, pagami il cartellino altrimenti c’è qualcuno pronto a portartelo via”. Questo qualcuno si chiama Atletico Madrid: che James possa piacere a Simeone non abbiamo dubbi, ma vediamo se partirà una trattativa e se davvero i “cugini” offriranno una cifra senza troppe dilazioni. Ora sta al Napoli (sicuro di poter strappare il sì in prestito con diritto di riscatto) raccogliere il messaggio indiretto, forte del sì di James e della voglia di tornare a lavorare con Ancelotti. Ma serve passare presto dalla teoria alla pratica, semplicemente perché il mercato è fatto di curve pericolose…".