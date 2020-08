Sportitalia - Koulibaly, il City offre 63mln più bonus ed avvicina la richiesta del Napoli

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha riferito ai microfoni di Sportitalia le ultime sul futuro di Kalidou Koulibaly: "Il Manchester City ha offerto 63 milioni più bonus al Napoli per Kalidou Koulibaly. Il club di De Laurentiis chiede almeno 70 milioni di base fissa. Dal Manchester United nessuna offerta per ora".

Nel frattempo Gabriel dos Santos Magalhaes, difensore brasiliano del Lille, che è da tempo nel mirino del Napoli attende il club azzurro. Sul prorio sito Pedullà ha fornito ulteriori dettagli: "Il Napoli ha strappato il sì dal classe 1997, che nonostante altre offerte ha il Napoli in cima alle sue preferenze e per questo è disposto ad aspettare la cessione di Koulibaly. Tra il Napoli e il Lille c’è un preaccordo, ma per chiudere serve l’uscita del difensore senegalese. Koulibaly. Anche l’Everton di Ancelotti è molto interessato a Gabriel e resta alla finestra pronto a scattare se la tempistica per la cessione di Koulibaly andasse per le lunghe".