Tre azzurri non partono per Cremona: Lukaku, Beukema e Olivera restano a Napoli!

Il Napoli si prepara a viaggiare verso Cremona, dove domani alle 15 affronterà la squadra di Nicola per il match valido per la 17esima giornata di Serie A. Romelu Lukaku, Sam Beukema e Mathias Olivera non sono partiti con il resto della squadra in vista. I tre calciatori resteranno dunque a Napoli e non saranno a disposizione per la sfida contro la Cremonese, costringendo lo staff tecnico a rivedere le rotazioni e le scelte di formazione. A riportarlo è Sky Sport.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli ufficiali sulle motivazioni dell’assenza, che potrebbero essere legate a condizioni fisiche da monitorare o a una gestione precauzionale in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore. Intanto anche la probabile formazione subisce un cambiamento, infatti Olivera era dato per titolare sulla fascia sinistra. Ora si apre un ballottaggio Gutierrez-Spinazzola.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.