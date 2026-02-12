Prima pagina

Il Mattino: "Conte-arbitri, è sempre più bufera e spunta un labiale"

Oggi alle 00:10Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al labiale di Conte contro Manganiello dopo il rosso non dato a Ramon in Napoli-Como: "Conte-arbitri, è sempre più bufera e spunta un labiale". Di seguito la prima pagina integrale.