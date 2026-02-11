Ag. Vergara smentisce: "Rinnovo? Nessuna trattativa, testa solo al campo"

Mario Giuffredi, agente di Vergara, smentisce a Nicolò Schira trattative per il rinnovo di contratto del talento azzurro. “Rinnovo di Vergara? Non ne stiamo parlando, non c’è assolutamente niente in questo momento. Il ragazzo deve solo pensare a giocare e a dare il massimo per aiutare il Napoli ad arrivare in Champions. Poi al momento opportuno ci penserà eventualmente il presidente De Laurentiis, col quale i rapporti sono ottimi, a valutare il da farsi come tra l’altro è sempre successo in questi anni. Adesso Antonio deve solo pensare a giocare e a dare il massimo per la squadra. Il resto non conta”, le sue parole.