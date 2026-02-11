Lukaku, Il Mattino impietoso: "Meglio di lui anche uno sfinito Hojlund, è appannato e rallentato"

Lukaku meno forte di un Hojlund stanco: così l'edizione odierna de Il Mattino titola sulle difficoltà dell'attaccante belga, che contro il Como ha anche sbagliato un rigore nella decisiva lotteria per l'accesso alla semifinale: "L’attaccante danese, Hojlund, anche quando è stanco, sfinito, consumato, possiede una mobilità che Romelu Lukaku non ha e non avrà ancora per diverse settimane, è bastato vederlo tentare un doppio passo per capirlo, e la conferma è arrivata sul rigore, da un vero specialista.

È appannato e rallentato. E non vale il danese stanco. È in quel momento che il Napoli è uscito dalla Coppa Italia, poi il rigore di Lobotka è stato solo il momento finale di un rallentamento cominciato mezz’ora prima. Però c’è Vergara, che se continua così servirà anche a Gattuso" sottolinea il quotidiano in edicola.