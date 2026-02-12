Criscitiello attacca Manna: "ADL dovrebbe fargli causa! Sta esplodendo Vergara e prende Giovane a 20mln!"

Il direttore Michele Criscitiello ha attacco ai microfoni di Sportitalia l'operato del ds del Napoli Giovanni Manna: "Nessuno lo dice, ma Giovane e Alisson li prende Manna. Ed è fuori di testa uno che prende Giovane per 20 milioni di euro e 1,5 milioni di procura nel momento in cui ti sta sbocciando e ti sta esplodendo Vergara! Cioè tu devi prendere il tesserino di Manna, se ce l'ha, e lo devi strappare. Perché Manna, nel momento in cui ti sta esplodendo l'italiano e quindi a furor di popolo... mi prende Giovane. Cioè Vergara che si vedeva già in allenamento che stava salendo di giri.

2003 italiano mi vado a prendere Giovane, lo pago 20 milioni di euro e una commissione da 1,5 milioni di euro. Che roba, eh? E vedrai che gliela faranno pagare quando tireranno la linea e diranno: 'Scusa un attimo, ma com'è che tu hai pagato a gennaio fuori dalla Champions 20, più 1,5 milioni di euro. Giovane?' Dove tu hai calciatori che stanno recuperando, un calciatore italiano che sta esplodendo. In più, Alisson Santos, sai quanto gli hanno dato di prestito? Per il prestito Manna ha pagato 3,5 milioni di euro. De Laurentiis gli deve fare causa! Questi sono i problemi".