UFFICIALE - Insigne e Fabian negativi al Covid-19, l'annuncio della SSCNapoli

Finalmente una buona notizia per il Napoli che ha annunciato su Twitter le guarigione di Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. "Insigne e Fabian negativi al Covid-19". Domani Insigne potrà riprendere gli allenamenti a Castel Volturno con il resto della squadra in vista della sfida del 6 gennaio contro la Juventus. Fabian invece, conclusa la quarantena in Spagna, avrà il via libera per tornare in Italia.

