Ultrà in ritiro, chiesto e ottenuto un incontro distensivo con Spalletti e due azzurri: i dettagli

Gli ultrà del Napoli sono arrivati nel ritiro di Castel di Sangro e hanno subito avanzato una richiesta al club: incontrare Luciano Spalletti e gli uomini più rappresentativi della squadra. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, secondo cui i tifosi partenopei sono stati accontentati: richiesta accordata e summit avvenuto in mattinata.

NEL DETTAGLIO - Con l'allenatore azzurro c'erano Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, tre interlocutori non casuali per ragioni di mercato e soprattutto obiettivi di stagione. L'incontro, di breve durata, si è tenuto nell'albergo di Rivisondoli ed è avvenuto in un clima disteso, nel rispetto del distanziamento anti-Covid. Gli esponenti del tifo organizzato non sono entrati nel merito delle dinamiche di mercato, ma hanno chiesto - con un atteggiamento fermo - massimo impegno e attaccamento alla maglia, come ogni anno.