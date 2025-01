Un gol per tempo e il Verona è battuto

Tensione alta, vittoria fondamentalmente, massimo risultato con uno sforzo minimo per continuare a gestire un campionato lungo e complicato. Il Napoli parte forte e passa. Lukaku serve Di Lorenzo che dal limite dell’area tira, palla sul palo e su Montipò e in rete. Sembra iniziata una gara faicile facile e invece gli azzurri sembrano giocare con sufficienza. Anguissa sbaglia il raddoppio un minuto dopo il vantaggio. Il Verona non è pericoloso ma quando può ci prova, e in due occasioni rischia di mettere in difficoltà il Napoli. Gli scaligeri si difendono tutti nella loro metacampo e Neres prova a dare palle giocabili. Peccato che Anguissa e soprattutto McTominay non sfruttano le giocate del brasiliano. Il Verona prende coraggio e rischia di trovare il pari ma la difesa azzurra si salva.

La ripresa è gestione e ricerca del raddoppio. Il Napoli spinge subito e ancora McTominay ci prova dalla distanza ma Montipò salva. Il Verona aspetta e gli azzurri fanno giro palla continuo, cercando soluzioni. Il raddoppio arriva con Anguissa. Giocata veloce con Lukaku e tiro spettacolare del colored azzurro che batte finalmente Montipò e dedica ancora il suo gol al piccolo Daniele. Conte cambia e il Napoli gestisce senza troppi patemi. Tre punti importantissimi per staccare le inseguitrici ma soprattutto per evitare disattenzione dopo il caso Kvara.