Vanificata la vittoria di Milano e Natale "intossicato"

Finisce male l’anno calcistico del Napoli con la terza sconfitta consecutiva al Maradona. Un Napoli svogliato, lungo, poco fortunato ma che deve fare mea culpa insieme a Spalletti di cui non abbiamo capito alcune sostituzioni. Come vanificare le cose buone fatte a Milano. Come regalare il solito primo tempo agli avversari, come regalare un Mario Rui in meno alla prossima sfida con la Juve. Tutto nei primi 45 minuti e con l’aggiunta di un autorete di Juan Jesus che permette allo Spezia di essere in vantaggio. Incredibile ma vero. Il Napoli gestisce il gioco ma è una manovra sterile che porta a veramente a pochissimo. Qualche tiro da fuori e poco altro. Mertens e Zielinski ci provano, Politano e Lozano fanno troppo poco. Lo Spezia attende e sfrutta l’errore del centrale difensivo che su un calcio piazzato anticipa tutti e batte anche Ospina che non si aspettava quella palla. Il Napoli reagisce con rabbia ma costruisce troppo poco per trovare il pari. Il secondo è irritante. Il Napoli cerca anche di attaccare ma non trova ma la giocata giusta, ci provano tutti ma come al solito la palla non vuole entrare. I minuti passano e Petagna entrato per Mertens prova a dare la scossa. Entrano anche Ounas e Elmas con Spalletti che toglie Zielinski. Lo Spezia prova a dare anche fastidio ma il Napoli riesce a contenere gli avversari che non tirano mai nello specchio della porta. L’azione buona capita a Lozano servito da Mario Rui ma il messicano tira troppo debolmente. Il tempo passa e Spalletti inserisce Demme per uno spento Politano ma non succede nulla, veramente nulla. Il Napoli spreca tutto e la vittoria di Milano viene vanificata da una prestazione horror ancora una volta. Intossico di Natale che deve lasciar pensare e tanto, e intanto tanti auguri ai tifosi...