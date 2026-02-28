Gol Verona irregolare? Marelli: "Frese è in offside, VAR doveva richiamare arbitro"

Oggi alle 19:33
di Davide Baratto

L'ex arbitro e analista Luca Marelli, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha analizzato l'episodio dubbio sul gol dell'Hellas Verona: "Sul calcio d'angolo c'era una spinta di Frese su Buongiorno che andava sanzionata. Per quanto riguarda la rete, Frese è in fuorigioco ma non impatta in alcuna maniera sul portiere, però c'è da valutare se impatta su Hojlund che si trova a pochi centimetri. Si tratta di una valutazione soggettiva perché se c'è un dubbio l'arbitro deve essere richiamato".