Vergogna a Verona, la denuncia dell'inviato di Radio Tutto Napoli: "Bersagliato di insulti e non posso uscire…"

Ha del vergognoso quanto accaduto sugli spalti dello Stadio Bentegodi nel corso di Hellas Verona-Napoli 1-2. Il giornalista Christian Marangio, nostro inviato per Radio Tutto Napoli, è stato vittima di insulti - anche a sfondo discriminatorio territoriale - da parte di alcuni tifosi scaligeri. Al gol decisivo di Lukaku, la rabbia del pubblico vicino alla tribuna stampa si è riversata contro i giornalisti della stampa partenopea. Tra questi anche Christian Marangio, raggiunto faccia a faccia da un sostenitore gialloblù che lo ha ricoperto di offese. Al termine della gara, per ragioni di sicurezza, il nostro inviato è stato naturalmente impossibilitato nell'uscita dall’impianto, proprio per evitare possibili conseguenze all’esterno. Episodi così spiacevoli sono ormai consuetudine al Bentegodi.

Ecco la ricostruzione completa di Christian Marangio, inviato allo Stadio Bentegodi per Radio Tutto Napoli: "Vittoria clamorosa del Napoli, ma devo raccontarvi la cronaca di quello che succede all’interno dello Stadio, un qualcosa che non vorrei raccontare perché non fa parte del calcio. Io non ho neanche esultato al gol del Napoli, ho solamente alzato un attimo il braccio - e ci sono giornalisti che lo possono testimoniare - e sono stato insultato in una maniera clamorosa. Sono stato continuamente bersagliato con i soliti ‘Terrone, terrone di…’ e non vi dico come finiva. Io non mi sono mosso. Questo non è calcio. Qua a Verona capita sempre. In questo momento sono all’interno del Bentegodi perché non so cosa posso trovarmi all’esterno. Ci sta l’arrabbiatura di aver perso al 96esimo, ma non si deve riversare su gente che sta lavorando. Chi fa parte della stampa azzurra si è limitato solo a stringere il pugno e ad andare verso l’alto, niente di sbagliato. Sono delle persone frustrate che vengono qua e vorrebbero comandare lo Stadio. Anche i tifosi sono stati insultati all’uscita dallo stadio. Io ho solo mosso il braccio e mi sono visto un tifoso venirmi faccia a faccia per insultarmi".