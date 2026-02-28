Podcast Il punto del Direttore: "Uno dei Napoli peggiori e il risultato non deve condizionare"

Il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito ha parlato nel post-partita di Hellas Verona-Napoli nel corso di 'Napoli in Campo' su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Quando forse nessuno si aspettava che il Napoli potesse vincere la partita, anzi era il Verona che ha spinto per provare a portare a casa i tre punti. L'ultima mezz'ora del Napoli è stata parecchio brutta e parecchio preoccupante. Anche le solite questioni fisiche, che non mi sembrano migliorare nonostante la settimana tipo. Bisognerebbe interrogarsi sulla metodologia che Conte porta avanti in settimana. Il Napoli la vince in maniera episodica e siamo molto contenti per il risultato, ma dal mio punto di vista non deve cambiare nulla nell'analisi: è un gol molto fortuito, c'è un cross deviato, Lukaku la gira e Montipò se la butta in porta.

Io credevo e speravo a una qualificazione Champions piuttosto agevole: il Napoli non ha altre competizioni, sta recuperando giocatori, ha 5 subentranti da far entrare. Da settimane dico che il Napoli deve qualificarsi senza ridursi all'ultima giornata, ma vedo che le cose non vanno in questo modo: persino per battere il Verona c'è bisogno di tante fortuna e di sofferenza immane. Il livello del Napoli mi porta a dire che sono tre punti fondamentali per la corsa Champions, perché giocando così non so quante ne porti a casa, probabilmente nessuna. Giocando in questo modo, dobbiamo essere molto onesti, batti il Verona e forse il Pisa, bisogna alzare il livello. Sono molto critico su questa partita del Napoli, è stata una delle peggiori e il risultato non deve condizionarci nell'analisi. Il Napoli è andato in gestione, dice Conte, ma non puoi gestire per 88 minuti... il Verona vede che il Napoli prova a gestire e prende fiducia, si galvanizza quasi, perché vede che il Napoli gli fa il solletico. È inaudito puntare a gestire per 88 minuti".