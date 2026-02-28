Hellas-Napoli 1-2, le pagelle: Hojlund all'inizio, Lukaku alla fine! Bene Gilmour, Spinazzola scarico
Meret 6 - Non molto impiegato, viene battuto dalla deviazione fortuita di Hojlund.
Beukema 5,5 - Qualche piccola sbavatura dalla sua parte e qualche scelta poco azzeccata nel finale confuso.
Juan Jesus 5,5 - Soffre la fisicità di Bowie e non riesce a coprire bene la profondità. Rischia più volte il giallo, che arriva nel finale.
Buongiorno 6 - Si appiccica a Sarr sin dalle prime battute, cercando l’anticipo anche molto alto. Subisce un evidente fallo sull’azione che porta all’angolo del gol veronese
Politano 5,5 - Mette sin da subito in difficoltà Bradaric, come nell’azione che porta all’1-0 degli azzurri. Dopo il buon inizio, però, si perde gradualmente il suo apporto alla manovra offensiva. Dal 77’ Mazzocchi 6- Si impegna come un dannato.
Lobotka 5,5 - Pulisce tanti palloni, ma senza mai provare ad alzare il ritmo. Dal 73’ Gilmour 6,5 Molto meglio di Stan oggi, subito con ritmo.
Elmas 6 - Si muove molto e trova anche lo spazio per andare al tiro. Ha una gran bella occasione a metà ripresa, ma calcia centrale.
Spinazzola 5 - Col destro da fuori ci prova, ma sbaglia la mira. Tante piccole imprecisioni nella sua partita, con tante scelte sbagliate. E infatti Conte lo cambia a inizio ripresa. Dal 52’ Gutierrez 6 - Entra meglio di Spinazzola.
Vergara 6 - Subito qualche bella giocata nello stretto ed una bella sortita Coast to Coast che porta al giallo di Akpa-Akpro Dal 77’ Giovane 6 - Mette in mezzo il pallone del 2-1.
Alisson Santos 6 - Sempre pronto a puntare l’uomo sulla corsia e cercare il dialogo nello stretto. Serve una bella palla a Vergara a inizio ripresa. Dal 73’ Lukaku 7 Non la tocca praticamente mai, ma da grande campione qual è trova la zampata che vale i tre punti all’ultimo respiro.
Hojlund 7 - Pronti via e piazza un gran gol: diabolica il suo pallonetto di testa che batte Montipò. Poi non gli arrivano più palloni, ma non molla mai.
Conte 6- Prova non certo esaltante, ma l’ennesimo episodio arbitrale che poteva essere penalizzante. Nel finale trova dalla panchina le energie per la vittoria.
