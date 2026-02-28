Lukaku commovente a Dazn: "Prima di Napoli ero morto. Perdere mio padre è stato pesante"

vedi letture

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Hellas Verona, decisa proprio dal suo gol nei minuti di recupero: "Sono contento per la squadra. Peccato per il gol che abbiamo preso, però abbiamo portato i tre punti a casa. Sono stati mesi difficili, a livello personale. II calcio mi ha dato tanto e perdere mio padre come l'ho perso io è pesante. Vado avanti per i miei figli, per i miei fratelli e per Napoli che mi ha dato tanto. Prima di arrivare qui ero morto. Quest'anno è difficile ma dobbiamo puntare in alto".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.