VIDEO - Insigne alla Lega Serie A: "Sono il primo tifoso! Ho realizzato 3 sogni, Ancelotti ha tante doti..."

"Da napoletano giocare con questa maglia è molto importante, sono contento e orgoglioso di indossarla essendo il primo tifoso". Comincia così l'intervista di Lorenzo Insigne al canale ufficiale della Serie A. Bella chiacchierata parlando di tifosi, obiettivi individuali e di squadra: "Ho sempre sognato questa maglia e un giorno di indossare la fascia da capitano. Ho sempre sognato di giocare in quello stadio e fare gol e sentire i tifosi urlare il mio nome. Ad ogni gol è un'emozione indescrivibile perché fai felice tanta e gente e voglio continuare così. I tifosi ci hanno sempre sostenuto, li ringrazieremo sempre, avere un pubblico così è fantastico, la domenica ti da quell'adrenalina in più. Ti trascinano alla vittoria, spero ci stiano sempre vicini perché sono molto importanti.

Le altre squadre hanno cambiato gli allenatori, noi abbiamo lo stesso dell'anno scorso, è stato anche lui calciatore e questo ci aiuta tanto in campo perché ha tante doti e noi lo stiamo seguendo al 100%. Da quest'anno partiamo da una base più solida per arrivare a obiettivi importanti. La maggior parte di noi sta insieme da 6-7 anni e questo sarà per noi favorevole. Sarà un campionato diverso e bello, sono tornati allenatori bravi che permetteranno alla Serie A di crescere. Ci sarà più di una squadra che lotterà per il titolo".