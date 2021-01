VIDEO - Osimhen positivo: in Nigeria selfie e festa in famiglia senza mascherina

È delle scorse ore la notizia della positività di Victor Osimhen al Covid 19, come annunciato dalla SSC Napoli via Twitter. Poco dopo è montata sui social la polemica per alcuni video pubblicati sui social nei giorni scorsi da un amico cantante del calciatorre.

Osimhen, infatti, in video e foto appare impegnato nei festeggiamenti (nei giorni scorsi è stato anche il suo compleanno) tra molte persone, che ballano senza rispettare il distanziamento e senza le mascherine di protezione. Ecco il video.