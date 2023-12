Vittoria alla Mazzarri. Sfatato tabù Maradona anche in campionato. Var osceno

Incredibile il gol annullato a Politano. Arbitro e Var non all’altezza

Sfatato il tabù Maradona, si torna alla vittoria ma non manca un pizzico di sofferenza. Sottolineamo ancora una volta la mediocrità di arbitro e Var che rischiano di cambiare il match. Un primo tempo pazzesco, assurdo e sfortunato. Un Napoli non bellissimo ma che costruisce tanto e concretizza poco. Certo lo scorso anno certe palle sarebbero entrate come il palo di Rrahmani o alcune giocate di Osimhen che sotto porta non riesce a buttarla dentro. Il Napoli subisce anche i contropiede del Cagliari con Meret che salva su Nandez. Nella ripresa il Napoli non si ferma ma sempre con poca precisione.

Il gol arriva quando entra Mario Rui che crossa alla grande e Osimhen batte di testa Scuffet. Il Cagliari non molla e con una giocata veloce trova il pari. Luvumbo la mette in mezzo per Pavoletti che batte Meret. Il Napoli è arrabbiato e ci riprova, Politano da fuori sfiora il palo ma subito dopo ancora Osimhen si inventa una giocata bellissima, serve Kvara che prende il palo ma poi la sfera si insacca. Il Napoli subisce il ritorno del Cagliari ma tiene e con Politano segna ancora ma Marcenaro, mediocre, e il Var annullano per Osimhen in offside ma ben lontano dall’azione. Il finale è sofferenza ma arrivano i tre punti. Una gara tesa, una gara alla Mazzarri, una gara che porta il Napoli in una classifica che merita ma c’è ancora da lavorare.