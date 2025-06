"Qui per vincere, si vede la grandezza", gli zero titoli di Zielinski e l'anno da dimenticare

"Sono qui per provare a vincere tutte le competizioni", "Questo è un club ambizioso, si punta a vincere", "Dal 2025 mi aspetto tanti trofei", alcune delle dichiarazioni ricorrenti, tra la presentazione e la fine del 2024, di Piotr Zielinski. L'anno del polacco, però, non ha rispettato le attese. A livello di squadra, con zero titoli vanificando negli ultimi mesi tutte le competizioni, e soprattutto a livello personale, non riuscendosi mai ad integrare nella squadra di Simone Inzaghi, condizionato anche da due infortuni e diversi acciacchi fisici.

Ad oggi dunque non ha fruttato la scelta del polacco, perché di questo si trattò, come spiegò a fine agosto ad un'emittente polacca: "Ho approfittato di questa offerta e sono contento perché qui si vede la grandezza di questo club. Sono una grande squadra e l’obiettivo è sempre di arrivare lontano in ogni competizione. Napoli? Ci sono state offerte per prolungare il contratto, ma alla fine non abbiamo raggiunto un accordo ed una parte di me voleva provare qualcosa di nuovo", le parole del polacco, ricordato sempre con affetto per quanto dato alla maglia azzurra, ma solo inizialmente rimpianto dai tifosi. Seppur diversi, la sua casella è stata presa da Scott McTominay, l'uomo Scudetto e MVP del campionato.