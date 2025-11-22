Vivi e Vegeti!

Primo tempo straordinario

Siamo vivi e anche vegeti, siamo finalmente ripartiti spazzando via le nuvole nere che erano all’orizzonte, con finalmente un primo tempo straordinario. Un primo tempo che ti fa sgranare gli occhi. Conte cambia modulo e inventa una squadra sorniona ma spregiudicata. L’Atalanta ci prova ma è il Napoli a colpire. Una sola giocata dopo un inizio di studio ed ecco che Hojlund serve in velocità Neres che entra in area e batte Carnesecchi in buca d’angolo. L’Atalanta reagisce e De Ketelere e Lookman provano a dare fastidio ma è ancora la giocata sorniona del Napoli a colpire. Errore di rilancio di Carnesecchi e McTominay serve ancora Neres che in velocità piazza un diagonale preciso che supera ancora Carnesecchi. Il Napoli gestisce ma colpisce ancora nel finale di frazione. Cross al bacio di Di Lorenzo e Lang sul secondo palo sbuca e batte ancora il portiere degli orobici che non contiene il colpo di testa.

La ripresa è diversa. Il Napoli potrebbe fare subito il quarto gol, Carnesecchi salva su Mctominay ma poi gli azzurri spariscono. L’Atalanta cresce minuto dopo minuto. L’ingresso di Scamacca si vede subito e sul primo cross degli orobici insacca. Girata veloce in area con Savic che può poco. Il Napoli cala un po’ e l’Atalanta, anche con altri cambi, ci prova ma la difesa azzurra stringe i denti e in un paio di occasioni rischia grosso. Le uscite di Rrahmani e Hojlund lasciano il Napoli un po’ scoperto e l’Atalanta spinge sempre con De Ketelere e Scamacca ma succede poco per fortuna. Il finale è un pò di sofferenza ancora ma il Napoli porta a casa tre punti fondamentali per ripartire in un momento che era sembrato molto difficile.