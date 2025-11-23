Napoli da record: è l'unica squadra in Europa imbattuta in casa nel 2025
Il Napoli è l’unica formazione a non aver mai perso in partite casalinghe nell'anno solare 2025 nei cinque maggiori campionati europei tra le squadre presenti in entrambe le stagioni 12 vittorie e 4 pareggi). Lo Stadio Diego Armando Maradona si sta rivelando una vera e propria fortezza per gli azzurri di Antonio Conte. A riportare il dato è Opta.
