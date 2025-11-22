ADL su X: “Bravo Conte, ha ripreso in mano la squadra! E bravi i giocatori a seguirlo”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, tramite un tweet sul suo profilo X ha festeggiato la vittoria schiacciante degli azzurri sull'Atalanta. Il numero uno del club si è soprattutto complimentato con l'allenatore e con la squadra: "Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni".

Con queste dichiarazioni, Aurelio De Laurentiis dà conferma che fosse realmente successo qualcosa all'interno dello spogliatoio, i rapporti tra allenatore e gruppo squadra si erano effettivamente incrinati. Il risulato di stasera e queste parole del presidente sono però la dimostrazione che è tutto rientrato, o almeno così sembra: una bella vittoria, di gioco, concentrazione e intensità, che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.