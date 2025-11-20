Mondiali 2026, sorteggio play-off: l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. L'accoppiamento per la finale
Si è tenuto quest'oggi il sorteggio che decreterà gli accoppiamenti per il play-off europeo di qualificazione ai Mondiali 2026 che si disputeranno tra giugno e luglio in tre differenti paesi: Canada, Stati Uniti e Messico. A Zurigo le 16 Nazionali rimaste si contenderanno gli ultimi quattro posti disponibili per il torneo. Di seguito le fasce del sorteggio.
Prima fascia: Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina
Seconda fascia: Polonia, Galles, Cechia, Slovacchia
Terza fascia: Repubblica d’Irlanda, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo
Quarta fascia: Macedonia del Nord, Svezia, Irlanda del Nord, Romania
L'Italia, inserita in prima fascia, ha pescato dall'urna della quarta fascia l'Irlanda del Nord per la semifinale. La vincente affronterà la vincente di Galles-Bosnia in finale, che si disputerà in casa di una di queste due ultime nazionali.
