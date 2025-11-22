Conte a Sky: "Soddisfatti, grande energia ed elettricità. Mio rapporto coi giocatori molto forte, sanno che non ho maschere"

Al termine del match vinto 3-1 contro l’Atalanta, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "

Quagliarella dallo studio: "Il mister sarà molto contento per il primo gol, sono cose provate in allenamento". Giusto Conte? “Fabio conosce alcune situazioni di gioco, alcune giocate, quindi le riconosce ancora nonostante faccia l'opinionista e non più il calciatore. Il vero problema è che comunque l'ultima tegola che ci è caduta addosso di Frank Anguissa, che si è fatto male in nazionale, mi ha portato a fare delle riflessioni. Ma proprio a livello oggettivo, perché a centrocampo siamo rimasti veramente in pochi. Tre oggi di ruolo, più un giovane. Diciamo che Elmas è più un jolly, non è proprio un centrocampista, però con noi sta facendo tutto, lo sta facendo anche bene. I centrocampisti di ruolo sono Lobo e Scott, e poi un ragazzo sicuramente di grande prospetto che è Vergara, che comunque è un centrocampista più offensivo, anche un trequartista, nel 3-4-2-1 può giocare tra le linee".

Tante cose buone da raccontare stasera, forse il miglior primo tempo stagionale, si può essere soddisfatti? “Sicuramente siamo soddisfatti per la vittoria, per come è stato ottenuto con il primo tempo, in cui abbiamo portato ritmi molto alti. Ma anche nel secondo tempo abbiamo cercato di portare sempre una pressione alta, è inevitabile che una squadra che sta perdendo si riversi nella metà campo avversaria. Potevamo fare un po' meglio, secondo me, nella gestione della palla nel secondo tempo. Però ci sta perché abbiamo comunque vinto contro una squadra molto forte. Studiando l'Atalanta ho visto un po' la partita che hanno fatto contro il Marsiglia, hanno fatto una partita, secondo me, strepitosa vincendo 1-0 su un campo che conosco benissimo e che è molto difficile. Detto questo, sicuramente c'è stata grande energia, grande elettricità in generale al Maradona questa sera. C'è stata una visione comune, ho visto l'abbraccio di Di Lorenzo, ho visto come ha difeso Hojlund dopo un controllo sbagliato".

Reazione dopo Bologna che è arrivata. “Guarda questi sono aspetti che magari si preoccupa più chi è all'esterno e non conosce la realtà dei fatti, non conosce il tipo di rapporto che io ho con i calciatori. Non dico che sia un rapporto molto intenso, molto forte, è un rapporto dove cerchiamo sempre di dirci la verità, mi dicono anche la verità. Quindi io sono uno molto trasparente, sono uno molto vero. Non ho maschere, sono come mi vedete, questo sicuramente a tanti non piace. Però a me hanno sempre insegnato l'onestà e quando vedi delle cose, anche eventualmente, di intervenire e di non girarti dall'altra parte. Poi ognuno fa le proprie considerazioni, su quello che poi uno dice. Però fa parte così, in media è giusto che parlino, noi dobbiamo continuare a lavorare e continuare a lavorare”.

Niente più vacanze quindi? “Riposo? Riposo dobbiamo giocare martedì adesso contro il Qarabag in Champions, che è una squadra sicuramente rivelazione di questa Champions. C'è da recuperare energie, tutti quanti, e prepararci poi per questa nuova sfida".