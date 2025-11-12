Ufficiale Conte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”

vedi letture

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno nella giornata odierna dopo i due giorni di riposo concessi dall'allenatore dopo la sconfitta contro il Bologna di domenica. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico.

Ma la vera notizia è un'altra: "Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre". Lo ha fatto sapere il club azzurro con una nota ufficiale. Intanto all'appello mancano dieci giocatori impegnati con le proprie nazionali. Erano undici fino a poche ore fa, ma Anguissa, che sarebbe stato impegnato con il suo Camerun, ha rimediato un infortunio e sta rientrando in Italia. Attesa per gli esami strumentali per entità dell'infortunio e tempi di recupero.