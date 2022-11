“-10 a novembre, il progetto scelto da Dybala”, ironia social ricordando la telenovela estiva

Tifosi azzurri scatenati sui social dopo la sconfitta nel Derby capitolino della Roma di Mourinho.

Tifosi azzurri scatenati sui social dopo la sconfitta nel Derby capitolino della Roma di Mourinho. Tantissimi i commenti ironici dopo che la Roma è crollata a -10 punti dalla capolista Napoli. "10 a novembre, il progetto scelto da Dybala”, "Roma senza idee? Strano...", "7 mln per un allenatore che non sa far costruire un’azione", "L'anticalcio di Mourinho, unica idea e sparare la palla in avanti".