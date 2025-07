Milan, Leao 'ufficializza' l'addio dell'amico Theo: "Non doveva finire così"

Dal proprio profilo Instagram l'attaccante del Milan, Rafael Leao, ha salutato il compagno di squadra Theo Hernandez, ormai ad un passo dall'approdo alla corte di Simone Inzaghi all'Al-Hilal nella Saudi Pro League. Questo quello che ha scritto il portoghese: "Mio fratello , il mio compagno di tante battaglie , insieme abbiamo passato tanti momenti belli e brutti ma è stato un piacere poter condividere spa e campo con te fratello mio, ti auguro tutta la fortuna del mondo in questa nuova fase, mi mancherai tantissimo perché mentre passano gli anni sei diventato una persona importante per me, non doveva finire così ma la vita è fatta di sfide. Buona fortuna per la nuova camminata come sempre farò sempre il tifo per te e per noi! THEAO".

Per il passaggio di Theo Hernandez all'Al Hilal manca dunque solamente l'ufficialità. E' pronta a definirsi un'operazione aperta da settimane, col francese che dopo un'iniziale chiusura alla possibilità araba ha rivisto le proprie posizioni e dato il via libera al trasferimento in Saudi Pro League. La trattativa fra i due club è praticamente chiusa e il Milan per il suo cartellino incasserà un conguaglio da 25 milioni di euro. Theo, ricordiamo, era stato escluso dalla lista dei convocati di mister Massimiliano Allegri per l'inizio del ritiro dei giorni scorsi, segnale inequivocabile di una cessione imminente. Si chiude così la lunga militanza dell'ex Real e Atletico Madrid con la maglia del Milan, club con cui ha messo insieme un totale di 262 partite con all'attivo 34 gol e 45 assist.