Kean rompe il silenzio: post social, i tifosi viola gli chiedono di restare

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, "rompe" il silenzio via social e torna a pubblicare un post su Instagram. Dopo il silenzio assordante causato dalla scelta di cancellare tutti i post e le immagini dal proprio profilo, il classe 2000 - al centro dei rumors di mercato che riguardano anche il Napoli, vista la clausola di risoluzione da 52 milioni di euro valida fino a metà mese - è tornato a farsi sentire con questo messaggio:

"Grazie a Dio per avermi fatto l'uomo che sono, sono troppo forte!", ha scritto Kean a corredo di un video che lo ritrae in abiti sportivi, con i capelli sciolti e un pallone tra le braccia, oltre a qualche immagine in piscina e alla canzone "Walking on the Moon" dei Police. Tra i tanti commenti che si possono leggere sotto, scritti soprattutto dai tifosi della Fiorentina che sognano la sua permanenza a Firenze, c'è anche quello dell'amico e compagno Dodo. "Mio fratello", il messaggio dell'esterno brasiliano.