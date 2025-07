Foto Spunta il 'like' di Nunez a un post del Napoli. Ma è per un motivo semplice

Un 'like' che vale come tale, come un like. Un tocco sullo schermo. Darwin Nunez, obiettivo di mercato del Napoli, il sogno del club per l'attacco, ha apprezzato un post del Napoli che elogia Olivera, che è suo amico e connazionale, compagno nell'Uruguay. Una non-notizia che però, come sempre in questi casi, è divenuta virale e ha scatenato la fantasia dei tifosi del Napoli. Tanti i commenti, i messaggi, i post. Nunez, però, mette spesso 'like' ai post dei compagni di nazionale e dello stesso Olivera. Ce ne sono diversi su Instagram.

Quindi non c'è nessun nesso con le notizie di mercato. Con l'interesse del Napoli e il gradimento del giocatore. O forse sì, ma non è dato saperlo. Sui social è libera interpretazione. D'altronde non è mistero che l'uruguagio abbia aperto al trasferimento in azzurro. Il suo idolo è Cavani. I due club trattano. C'è distanza tra domanda e offerta. Ma Nunez piace da tempo. Lascerà il Liverpool e ha messo Napoli nell'agenda delle preferenze. Dopo l'addio di Osimhen, l'affare può entrare nel vivo. Intanto un like social fa rumore, ma non può valere come indizio. Servirà ben altro, per i tifosi, per continuare a sognare. Ps: il like lo vedranno solo i tifosi che seguono Nunez. Scuola Instagram.

Ecco il post che è diventato virale: