Foto Disavventura per Mazzocchi, hackerato il profilo Instagram: il messaggio sui social

“Ragazzi purtroppo in tanti mi state contattando per messaggi sospetti che avrei mandato a delle persone. Se qualcuno è stato contattato con codesto profilo non sono stato io". Inizia così il messaggio postato su Instagram da Pasquale Mazzocchi, vittima di una disavventura social in queste ultime ore.

Il laterale del Napoli spiega di aver subito un hackeraggio del profilo: "Purtroppo nel 2025 la gente si diverte ancora a fare scherzi hackerando il profilo degli altri. Detto questo mi scuso anticipatamente se qualcuno ha ricevuto qualche offesa o insulto. Ringrazio il mio Max Sardella per aver messo le cose a posto” ha spiegato Mazzocchi.