“Accettate 60mln!”, “Non potete pagare Osimhen!”, invasione turca sui social del Napoli e dei media italiani

Victor Osimhen ha deciso: vuole tornare a vestire la maglia del Galatasaray, dove ha giocato in prestito la scorsa stagione. Il club turco ha trovato l'accordo con l'attaccante di proprietà del Napoli, ma ancora non ha l'intesa con il club azzurro. Dopo una prima offerta da 55mln di euro, il Galatasaray ha rilanciato l'offerta al club di De Laurentiis offrendo 60mln. Altro no del Napoli che continua a chiedere 75mln, il valore della clausola rescissoria.

Nelle ultime ore i social del Napoli e i media italiani che hanno lanciato la notizia sono stati presi d'assalto dai tifosi turchi, che si scagliano contro il club di De Laurentiis con tantissimi messaggi: "Accettate 60mln!”, “Non potete pagare l'alto ingaggio Osimhen!”. Di risposta ai commenti dei tifosi del Galatasaray, tanti messaggi anche dei rivali storici del Fenerbahce e del Besktas al Napoili, tra quelli ricorrenti: "Vale molto di più, non vi accontentate!”.