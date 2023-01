-15 alla Juve, Laudisa: “Sentenza esemplare! E collegio di garanzia non potrà fare sconti…”

Il giornalista de la Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, si è così espresso su Twitter in merito alla stangata comminata alla Juventus

Il giornalista de la Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, si è così espresso su Twitter in merito alla stangata comminata alla Juventus: “Una sentenza esemplare toglie 15 punti alla Juve per il papocchio delle plusvalenze. E il collegio di garanzia non potrà fare sconti di pena. Le intercettazioni inchiodano i bianconeri che ora sono a 12 punti dalle coppe”.