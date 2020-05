33 anni dal 1° Scudetto, Rivieccio: "Un giorno che ha dato un senso diverso alla nostra vita"

Giornata speciale per tutti i tifosi del Napoli: oggi sono 33 anni dal primo indimenticabile scudetto del Napoli. Il comico Gino Rivieccio ha voluto pubblicare un messaggio su Twitter in merito a tale anniversario: "Aspettammo solo quel calcio d'inizio e soprattutto quel fischio finale che avrebbe dato un senso diverso alla nostra vita. Una di quelle giornate in cui capisci perché potevo e dovevo solo a nascere a Napoli. E ringrazio Dio che me l'ha fatta vivere"

