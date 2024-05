Adani, che bordata ad Allegri: "Il mediocre ci tiene sempre a far sapere di esserlo"

Bordata social di Daniele Adani nei confronti del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

Bordata social di Daniele Adani nei confronti del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. L'ex difensore, oggi commentatore televisivo, non ha mai nascosto una certa divergenza di vedute rispetto all'allenatore toscano, culminata qualche anno fa anche in un acceso contro in diretta TV. L'ultimo episodio, indiretto ma perfettamente comprensibile, è arrivato attraverso il profilo su X dello stesso Adani.

"Il mediocre ci tiene sempre a far sapere di esserlo". Il commento è riferito a un post di Carlo Pizzigoni, giornalista, che commentava proprio la conferenza di Allegri: "Dopo la conferenza stampa di ieri di De Rossi ecco prontissimo il perfetto, ennesimo esempio di comunicazione superficiale e/o in malafede. Tema: il DNA di un club".

Il mediocre ci tiene sempre a farlo sapere di esserlo. ‍️ https://t.co/6R2DFhoFmH — Daniele Adani (@leleadani) May 5, 2024

Il riferimento di Pizzigoni, anche questo indiretto, è comunque piuttosto chiaro. Nelle conferenze della vigilia di Roma-Juventus, De Rossi aveva infatti parlato, tra i vari temi, anche delle possibili esagerazioni nell'analisi giornalistica, in diversi casi a suo valore. Allegri, viceversa, ha risposto così a chi gli chiedeva se si sente juventino: "Ormai sono 8 anni più 2 che non ho allenato, sono 10 anni che vivo a Torino. Ho avuto la fortuna di far parte di questa grande famiglia e grande club, che ha un DNA unico come altre squadre. Difficilmente cambierà. Può essere modellato, ma non cambiato. Il DNA di ogni società va rispettato".