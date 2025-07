Foto Ecco Mathias Ferrante: il portiere classe 2006 è arrivato a Napoli

vedi letture

Non solo grandi colpi di mercato. Dopo gli arrivi di De Bruyne e Marianucci, e in attesa delle visite mediche di Lang e Beukema, il Napoli guarda anche al futuro. Tra i volti nuovi in arrivo c’è infatti Mathias Ferrante, portiere classe 2006 prelevato dalla NovaRomentin, squadra rivelazione del Girone A di Serie D. Ferrante, tra i protagonisti della brillante stagione del club piemontese, ha contribuito al secondo posto finale e a una delle difese meno battute del campionato.

Il giovane estremo difensore ha già messo piede in città, condividendo una foto del suo arrivo sui social. Ferrante verrà probabilmente convocato per il ritiro di Dimaro, che inizierà ufficialmente il 17 luglio. Il suo futuro verrà valutato direttamente durante la preparazione estiva: lo staff tecnico deciderà se integrarlo come terzo portiere della prima squadra o affidargli i guantoni da titolare nella Primavera.