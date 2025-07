L'entusiasmo di Marianucci: "Felicissimo di iniziare questa nuova avventura"

vedi letture

Il Napoli ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione con la prima sessione di test fisici a Castel Volturno, preludio al ritiro di Dimaro. Il primo allenamento ufficiale è previsto per mercoledì, mentre giovedì la squadra raggiungerà in Trentino per la prima seduta pubblica in Val di Sole. Così il nuovo acquisto Luca Marianucci, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha manifestato il suo entusiasmo e la sua gioia per l'inizio dell'esperienza in azzurro: "Felicissimo di iniziare questa nuova avventura".

Di seguito il post.