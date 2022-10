Adani incantato dal Napoli: “Difficile giocare meglio al calcio. Meraviglia”

Scrive così sui social Daniele Adani, ex difensore e opinionista di Rai Sport

TuttoNapoli.net

“Difficile giocare meglio al calcio. Meraviglia”. Scrive così sui social Daniele Adani, ex difensore e opinionista di Rai Sport in riferimento all’altra splendida prestazione e vittoria del Napoli che ha staccato il pass per gli ottavi di Champions League.