ADL bersaglio degli juventini: critiche ed insulti sui social per i play-off "anti-Juve"

I play-off Scudetto per dare nuova linfa ad un campionato ormai finito sotto l'egemonia della Juve e che rischia una svalutazione economica in termini di diritti tv, lontanissimi ormai da quelli della Premier, ma inferiori anche a Liga e Bundesliga. Questa una delle proposte emerse in Lega in vista del prossimo campionato, idea che sta portando avanti in maniera convinta il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Non sono però mancate le critiche a questa proposta, in particolare da parte dei tifosi della Vecchia signora - ma anche di tanti giornalisti nazionali o che seguono i bianconeri -, che hanno bersagliato di critiche (e non solo) il patron partenopeo sulle varie piattaforme social.