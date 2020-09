"ADL ci ha tolto 2 punti", "Vergogna, Dzeko out ed un vice manca da anni": la rabbia dei romanisti sui social

La trattativa estenuante per Arek Milik, prima col Napoli e poi col giocatore, e poi un'ulteriore lungaggine, avevano già messo a dura prova i tifosi romanisti, già scottati dall'addio di Dzeko, indubbiamente il giocatore più incisivo della rosa. Il pareggio sul campo di un Verona decimato da cessioni, infortuni e ritardi sul mercato, ha surriscaldato gli animi e la panchina di Dzeko ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi romanisti. Sui social gli hashtag per Dzeko e Milik sono saliti tra le tendenze nazionali ed i messaggi sono di vario tipo. C'è chi se la prende con De Laurentiis: "Ci ha tolto 2 punti con questi ritardi", "Non mollerà fino a Juve-Napoli", ma la maggior parte è critica verso la società giallorossa: "Come si fa a non avere una punta alternativa a Dzeko?", "E' una vergogna, da anni senza un vice-Dzeko, ora senza neanche Dzeko", "Il problema non è De Laurentiis, ma chi non è andato su un altro attaccante facendo svincolare Milik", un altro dei messaggi ricorrenti. Tante anche le frecciatine a Fonseca: "Se lo porti in panchina, fallo giocare!", "Dice che l'ha preservato, per chi, la Juve?".

