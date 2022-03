Alvino anticipa la scelta di Spalletti: "Panchina per Zielinski"

Lorenzo Insigne torna tra i titolari, mentre sarà ancora in panchina Piotr Zielinski.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne torna tra i titolari, mentre sarà ancora in panchina Piotr Zielinski. E' il giornalista Carlo Alvino ad anticipare su Twitter la scelta di Spalletti per gara delle 15 contro l'Udinese. "Panchina per Zielinski e Lorenzo in campo!".