Alvino: "Bravi quelli di Report, soddisfatti gli amanti del calcio onesto su cose che molti non dicono"

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social: "Report ha soddisfatto tutti gli speranzosi amanti del calcio onesto che desiderano sapere quello che in tanti non dicono. Non sono state deluse le attese. L'atto di accusa e le intercettazioni (recitate in maniera veritiera) scoperchiano il vaso di Pandora. Bravi".