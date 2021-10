Alvino: "Dumfries-Sandro: rigore sì, Kjaer-Pellegrini: rigore no. Così non va!"

Il diverso metro di giudizio degli arbitri e del check del Var condiziona la concessione dei rigori negli ultimi big match del campionato. A proposito il giornalista Carlo Alvino scrive su Twitter: "Ancora una volta o la mancanza di uniformità di giudizio rischia di avvelenare il clima anche in un campionato senza i 'soliti noti' Dumfries-Alex Sandro rigore sì e Kjaer-Pellegrini rigore no. A distanza di una settimana due episodi simili due valutazioni opposte. Così non va!"

