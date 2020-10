Alvino: “Istituto Luce poi forse ci mostrerà il rigore chiesto dal Verona”

Ancora deludente la Juventus di Pirlo che non va oltre il pareggio interno col Verona. Il giornalista Carlo Alvino commenta ironicamente su Twitter un dubbio intervento in area bianconera: "Ci comunicano dall’Istituto Luce che a breve, dopo un’attenta ed opportuna censura, saranno proposte per la prima volta le immagini del presunto rigore richiesto dal Verona ricordando altresì che non saranno accettati commenti a sostegno della tesi dei veneti".

