Alvino: "Le pay-tv senza partite non pagano i club, per gli abbonati invece non vale..."

Il giornalista Carlo Alvino ha pubblicato un post su Twitter in merito al rincaro delle Pay Tv sugli abbonati: "Sento e leggo che molto probabilmente le Tv che detengono i diritti del calcio attiveranno i propri uffici legali per non pagare i club di Serie A. Per loro varrebbe la regola "niente calcio, niente soldi”. Per gli abbonati, invece, la stessa regola non vale. Follia".

