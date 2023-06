Alvino: "Napoli non sorpreso da Italiano, non era nella lista e ADL è stato chiaro!"

Vincenzo Italiano resta alla Fiorentina, come l'hanno presa al Napoli? Risponde Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, su Twitter

"Nessuna sorpresa in casa Napoli dopo l'incontro Commisso-Italiano e nessun PIANO B, il tecnico, così come dichiarato da Adl nella conferenza stampa di presentazione del ritiro in Abruzzo, NON ERA NELLA LISTA … ma non c'è peggiore sordo di chi non vuol sentire".